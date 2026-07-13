Tras ingerir licor durante 2 años capitalino decide quitarse la vida

Un hombre de apellidos Torrez Hernández, de 42 años, decidió quitarse la vida por medio de la asfixia mecánica en la casa que habitaba en un barrio del Distrito 7 de Managua.

Para cumplir su cometido, el hombre utilizó una sábana que amarró a una verja de la casa donde habitaba.

Una hermana del infortunado dijo a las autoridades que Torres tenía dos años de beber guaro como contratado, y que al pararla en seco empezó a sufrir convulsiones por lo que fue llevado al Hospital Alemán Carlos Marx.

Fue tal el descontrol que le causó la excesiva ingesta de alcohol, que Torrez Hernández escapó del centro asistencial afirmando que los “Diablos Azules” lo andaban persiguiendo y no lo dejaban en paz.

En esas condiciones fue que el capitalino tomó la fatal determinación en horas de la madrugada, dejando luto, dolor, pesar y problemas económicos a sus familiares.