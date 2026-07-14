Joven de 20 años se quita la vida en barrio Ariel Darce, Managua

Un joven de apellidos Estrada Mejía, de 20 años, se privó de su existencia mediante la asfixia mecánica en su casa situada en el barrio Ariel Darce, Distrito V de Managua.

Muchacho acaba con su existencia por razones desconocidas en Managua

Los familiares indicaron que anoche el joven Estrada llegó normal de su trabajo en una embotelladora de gaseosas y luego se acostó.

En la mañana de este martes el muchacho fue encontrado sin vida, luego de tomar la fatal decisión por razones que se llevó a la tumba.

El joven Estrada Mejía dejó en la orfandad a un bebé de un mes de nacido que había procreado con su cónyuge.

