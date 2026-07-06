Desconocido pierde la vida atropellado en El Ayote

Un ciudadano de la tercera edad, identificado solo como “Bruno” murió en el centro asistencial de El Ayote, Caribe Sur, debido a las lesiones que sufrió minutos antes al ser atropellado por un camioneta en El Caribe Sur.

El accidente ocurrió en el casco urbano de El Ayote, cuando el ciudadano pretendía cruzar la calle y una camioneta color blanco, lo impacto dejándolo gravemente lesionado.

De inmediato “Bruno” fue llevado al centro asistencial donde lamentablemente falleció.

La policía indaga las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente así como la identidad del conductor homicida que huyo del lugar.