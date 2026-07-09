Dos trabajadores graves tras recibir descomunal descarga eléctrica en Mulukukú

Al hospital de Mulukukú, Caribe Norte, fueron ingresados con pronósticos reservados dos obreros que ayer en horas de la mañana sufrieron quemaduras eléctricas luego de sufrir una potente descarga de cables primarios del tendido eléctrico.

El hecho ocurrió cuando ambos afectados realizaban labores en el techo de una vivienda en construcción e hicieron contacto accidentalmente con una línea de alta tensión.

Ambos afectados no identificados fueron llevados de inmediato al centro asistencial donde su condición es delicada.