Hallan asesinado a excavador de pozos en Puerto Príncipe, Nueva Guinea

El señor Saturnino Rivera, de 54 años, fue encontrado muerto con signos de violencia detrás de su vivienda en la comunidad de Aguas Calientes, en Puerto Príncipe, Nueva Guinea, Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que Rivera se dedicaba a excavar pozos para pobladores de la zona y se presume fue interceptado por desconocidos que le robaron el dinero que le acababan de pagar por un trabajo que realizó.

Después de separarse de su última pareja, Saturnino vivía solo y sus hijos viven en Costa Rica.

Allegados informaron que el infortunado tenía la costumbre de visitar diario a su padre, quien vive a poca distancia de su casa.

Al notar que no llegó el pasado martes, el padre de Saturnino les pidió a unos parientes que fueran a buscarlo, y al llegar a la vivienda, lo encontraron sin vida en la parte trasera.

Las autoridades realizan las investigaciones para tratar de identificar y dar con el paradero de los responsables del hecho que ha causado consternación entre los habitantes de la comunidad.