Trabajador de empresa telefónica muere electrocutado mientras instalaba fibra óptica en El Viejo

Elvis José Cedeño Barbosa, de 22 años, murió electrocutado la tarde de hoy lunes en la colonia Pancasán, ubicada en El Viejo, Chinandega.

Joven muere electrocutado en El Viejo, Chinandega

Testigos dijeron que Elvis reclinó una escalera sobre el tronco de un árbol y subió para realizar conexiones fibra óptica.

En la acción, Cedeño Barbosa hizo contacto con cables de energía eléctrica y recibió la descarga que le ocasionó la muerte.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos quienes al llegar al lugar bajaron el cuerpo de Elvis Cedeño.

