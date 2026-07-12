Muere motorizado al chocar contra bus en Bilwi

El motorizado Noel Antonio González López, de 42 años, murió la noche del sábado al impactar contra un autobús, en la comunidad El Naranjal, en Bilwi, Caribe Norte.

Noel Antonio González López, de 42 años

González López conducía ebrio la moto placa MT 71-679, y por no guardar la distancia, impactó contra el bus placa RN 240, que cubre la ruta Bilwi – comunidad Columbus, conducido por Kevin Dávila, de 23 años.

A causa del impacto, el motorizado sufrió las graves lesiones que le causaron la muerte frente al cementerio de la localidad.