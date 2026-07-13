Roban celulares y joyas en Jinotega; capturan a hombre con arma ilegal

Las autoridades de la Policía Nacional de Jinotega se encuentran investigando dos hechos delictivos ocurridos en distintas zonas del departamento, los cuales dejaron cuantiosas pérdidas materiales.

En el primer caso, un delincuente interceptó en la calle a David Padilla Zeledón, de 40 años, y le arrebató de las manos un celular valorado en 9,300 córdobas y una cartera que contenía 6,000 córdobas en efectivo.

El robo ocurrió en el barrio Alejando Ramos Turcios, de la ciudad de Jinotega.

En otro caso, sujetos desconocidos violentaron la puerta de la casa de Julia Hernández Úbeda, de 40 años, ubicada en el barrio Padre Gabriel, aprovechando que el inmueble estaba solo.

Los delincuentes revisaron un ropero y sustrajeron prendas de oro y plata, además de 650 dólares en efectivo, sumando un botín total de 32,775 córdobas.

Por otra parte, durante un patrullaje de rutina, la Policía Nacional detuvo a Juan Santiago Espino Rodríguez, de 28 años, en una calle de la comarca La Esmeralda, en Jinotega, cuando llevaba consigo un arma de fuego calibre 22 con tres cartuchos, sin el debido permiso de portación.

