Capturan en Granada a presunto abigeo por robar vaquilla de 22 mil córdobas

El señor Alfonso Cortez Miranda, de 71 años, denunció el robo de una vaquilla de color café valorada en 22,000 córdobas, sustraída de su propiedad en la comarca Laguna número 2, en Granada.

El afectado expresó su preocupación debido a que el animal ya había sido vendido y el comprador la retiraría el mismo día en que se la robaron.

Cortez detalló que ya no cuenta con el dinero de la venta porque lo invirtió en insumos de siembra.

La oportuna investigación policial en la zona permitió la captura de Agosto Peña Mora, de 41 años, quien posee antecedentes penales por el delito de abigeato en ese sector.

El sospechoso fue trasladado a las celdas policiales y en las próximas horas enfrentará el proceso judicial correspondiente por el robo del ganado.