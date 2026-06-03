«Sultán» clava colmillos en nalgas de ladrón hasta que su ama logró calmarlo en Granada

Sin poderse sentarse esta Adalberto Flores Mora, de 28 años, luego de que un perro le clavara sus colmillos en las nalgas cuando ingresó a la vivienda que el fiel perro cuidaba, en el barrio La Sabaneta, al norte de la ciudad de Granada.

Granada: perro deja 12 puntadas a ladrón de 28 años

El hecho ocurrió esta madrugada cuando Adalberto Flores, pretendía robar en casa de la señora Miriam Gómez Hernández de 52 años, y saltó la tapia de la casa sin imaginarse que el perro llamado “Sultán” lo recibiría clavándole sus colmillos.

Fue tal la mordida que “Sultán” no se le soltó de la nalga a Flores Mora quien dando gritos de dolor y el miedo a ser destazado por el perro pedía auxilio.

Los gritos fueron escuchados por la señora Gómez, quien a su vez pidió ayuda a sus vecinos para primero controlar el perro y luego capturar a Adalberto Flores, quien luego fue entregado a la policía.

Las autoridades llevaron al hospital Amistad Japón a Adalberto para que lo asistieran por la mordida y le realizaran 12 puntadas para cerrarle la profunda herida que le provocó el “Sultán” y luego fue llevado a las celdas preventivas.

