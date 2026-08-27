Costa Rica: una joven nicaragüense fallece 3 semanas después de sufrir accidente en motocicleta

La joven Ashley Castillo, de 21 años, y originaria de Chontales, Nicaragua, falleció el martes 25 de agosto en Costa Rica, tres semanas después de haberse visto involucrada en un accidente de tránsito.

Ashley Castillo

El percance ocurrió el pasado 4 de agosto cuando la joven viajaba junto a su novio en una moto por una vía rural.

Los reportes indican que, tras el accidente, Castillo presentó lesiones leves, por lo que no acudió a un centro médico en su momento y continuó con sus actividades cotidianas.

Días después, la joven empezó a presentar malestares y dolores severos, principalmente durante las noches.

Aunque por lapsos mostraba estabilidad, su estado de salud se complicó de forma repentina hasta desencadenar su deceso.

Hasta el momento las autoridades médicas no han confirmado la causa exacta de la muerte ni si existe una relación directa con las secuelas del accidente.

El fallecimiento de la joven, quien residía junto a sus familiares en territorio costarricense, ha generado gran consternación entre sus allegados y conocidos.

