Policía capturó 124 sospechosos en Managua y otros departamentos

La Policía Nacional informó que entre el lunes 24 y el domingo 30 de agosto, fueron capturados 124 sujetos vinculados a diferentes hechos delictivos en Managua y otros departamentos del país.

Según el informe, 61 personas fueron detenidas en los diferentes distritos y municipios del departamento de Managua.

Entre los arrestados figuran un sujeto por muerte homicida; 11 por robos con intimidación o asalto, uno por robo con violencia, 46 por robo con fuerza y dos por tráfico de drogas.

Mientras tanto, en los departamentos fueron apresados 63 sujetos por diversos delitos, entre estos dos por muertes homicidas en Chinandega y Nueva Guinea, así como tres por robo con intimidación en Chinandega y León.

También fueron capturados 12 sujetos por robo con violencia en Chinandega, León, Carazo y el Triángulo Minero.

Otros 20 fueron detenidos por robo con fuerza en Chinandega, León, Granada, Río San Juan, Nueva Guinea y Chontales.

En la lucha contra el tráfico de drogas, las autoridades capturaron a nueve sujetos en Carazo, Estelí, Chontales y Nueva Segovia; además de 17 por abastecimiento de drogas en Matagalpa, Rivas, Granada, Jinotega, León y Masaya.

Como evidencias en los delitos de drogas, los agentes policiales incautaron 7 kilogramos de cocaína, 252 gramos de crack, 46 libras de marihuana, 14 teléfonos celulares y dinero en efectivo. El informe también registra la ocupación de dos revólveres y dos pistolas.

