Joven muere de un disparo por problemas sentimentales en El Crucero
El ciudadano de apellidos Castro Santana, de 21 años, murió tras asestarse un disparo en la cabeza, por motivos sentimentales, en el barrio San José Quezada del municipio de El Crucero, en Managua, la tarde de este lunes.
Supuestamente, Castro Santana, andaba triste porque su novia viajaría a otro país. “Eso lo puso a él mal”, dijo a Tu Nueva Radio Ya, una pariente.
Castro Santana, aprovechó un momento que se quedó solo en casa para privarse de la vida.
Las autoridades policiales al ser alertadas del caso, desplazaron un equipo al lugar para indagar a fondo.
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