Hallan hombre muerto cerca del puente San Poncho en Tipitapa

Efectivos de la Especialidad de Criminalística de la Policía Nacional de Tipitapa investigan las causas del fallecimiento de un ciudadano no identificado, cuyo cuerpo fue encontrado por transeúntes en las cercanías del puente San Poncho, sobre la carretera vieja entre Tipitapa y San Benito.

Investigan hallazo de hombre sin vida cerca del Puente San Poncho, Tipitapa

Según las apreciaciones preliminares de las autoridades, el occiso presenta una rigidez cadavérica de aproximadamente 12 horas de evolución.

El cuerpo fue encontrado boca abajo y pertenece a un hombre de tez morena y cabello corto negro.

Al momento del hallazgo, el fallecido vestía una camiseta blanca, pantalón negro y calcetines blancos, además de portar una mochila escolar con estampado floreado.

Los peritos policiales acordonaron la zona para recabar evidencias que permitan determinar las circunstancias del deceso y lograr la identificación oficial del ciudadano.

