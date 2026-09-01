Policía captura en Quilalí a joven con 28 libras de marihuana

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico y al crimen organizado tras lograr la detención de un sujeto que transportaba un cargamento de 28 libras de marihuana en el municipio de Quilalí, en Nueva Segovia.

El detenido Miguel Ángel Chavarría Blandón

El operativo tuvo lugar el pasado jueves 27 de agosto a las 5:00 de la tarde en una calle de la comarca Panalí, donde los efectivos policiales perfilaron una motocicleta conducida por Miguel Ángel Chavarría Blandón, de 21 años.

Al momento de realizar el registro correspondiente, los agentes encontraron un saco macen conteniendo 14 paquetes ovalados dobles envueltos en cinta adhesiva.

Tras realizar la prueba de campo y el pesaje, las autoridades confirmaron que la hierba verde incautada dio positivo para marihuana, sumando un peso total de 28 libras.

Tanto el detenido como la droga y la motocicleta incautada fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el debido proceso judicial por el delito de tráfico de estupefacientes.

