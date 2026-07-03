Muere electrocutado al robar transformador en Mateare

José Leonel Rojas Rodríguez, de 38 años, apodado “El Zopilote”, murió electrocutado el mediodía de hoy viernes, en los terrenos de la Hacienda El Paraíso, ubicada en las costas del Lago Xolotlán, en el municipio de Mateare.

Cazadores de Noticias informaron que “El Zopilote” subió a un poste de tendido eléctrico con las supuestas intensiones de robar un transformador.

En la acción hizo contacto con los cales de alta tensión y recibió la letal descarga que lo dejó colgado en los alambres.

El ahora occiso habitaba en el barrio Roberto Alvarado número 2, del municipio de Mateare, donde se le dará cristiana sepultura.

Autoridades policiales de Mateare amplían las investigaciones del caso para esclarecer el hecho.

