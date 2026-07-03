Roban bicicleta frente al Palí Las Mercedes y queda en video

Un delincuente desconocido robó una bicicleta valorada en varios miles de córdobas que estaba estacionada en las afueras de una clínica veterinaria ubicada frente al Pali de Residencial Las Mercedes a la una y media de la tarde de ayer jueves.

Buscan a delincuente que robó bicicleta frente al Palí Las Mercedes

El dueño de la bicicleta se encuentra buscando información que conduzca a identificar y localizar tanto al ladrón para su captura como a su medio de transporte para tratar de recuperarlo.

El afectado consiguió un video en donde el descarado delincuente aparece cargando un saco y al ver la bicicleta, sube a la misma, da dos vueltas en la acera y luego huye con rumbo desconocido.

Si alguien conoce al delincuente que se mantiene merodeando en el sector del Pali Las Mercedes favor informarlo en los comentarios de esta publicación.