Capturan a Miguel Meza por asalto con cuchillo a joven en Granada

La Policía Nacional logró la captura de Miguel Meza Díaz, de 43 años, quien cometió un robo con intimidación en perjuicio de la joven Socorro González Miranda, de 27 años, ocurrido en la calle El Arsenal de la ciudad de Granada.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la afectada, el sujeto la interceptó y, bajo amenazas con un cuchillo, la despojó de su teléfono celular y de 1,500 córdobas en efectivo.

Tras recibir el reporte, los agentes policiales iniciaron las investigaciones correspondientes y procedieron a la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, logrando identificar plenamente al sospechoso.

Meza Díaz ya se encuentra bajo custodia en las celdas preventivas del complejo policial «Félix Carrillo» de Granada.

En las próximas horas, el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para enfrentar el debido proceso por el delito de robo con intimidación.