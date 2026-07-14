Sujeto ebrio agrede a machetazos a su pareja en Managua

A emergencias del hospital Manolo Morales Peralta ingresó la noche de este lunes, Dora María Téllez Alvarado, de 45 años, tras ser macheteada en el cuello, brazo derecho y cabeza a manos de su compañero de vida Francisco López Rivera, de 45 años.

Según parientes, Francisco llegó ebrio a casa de su pareja y empezó a pelear por supuestos ataques de hechicería que le han hecho, se alteraron los ánimos, y de repente le asestó 2 filazos en brazo, otro en el cuello y otro en la cabeza.

“Al ver a la mujer mal herida, se guardó el machete en el pantalón, agarro a la mujer, la subió al taxi para traerla al hospital, y después se fue”, agregó la pariente del machetero.

El caso suscitado en el barrio Memorial Sandino de Managua, y es investigado por las autoridades de la Policía Nacional.