Hallan sanos en Catarina a dos chavalos desaparecidos en Laguna de Apoyo

Sanos y salvos fueron encontrados la noche de este lunes, el par de chavalos reportados como desaparecidos en la laguna de Apoyo, en Masaya, la noche de este lunes.

Resulta que un grupo de cuatro amigos decidieron ir a pasar un buen rato y disfrutar de un chapuzón en las aguas de la laguna de Apoyo.

Según cazadores de noticias, ya en el lugar, los jóvenes decidieron nada desde un punto de la laguna a otro, sin embargo, dos de ellos perdieron la dirección y desaparecieron en el agua, y todas las personas en la zona pensaron lo peor.

De inmediato los otros dos amigos pidieron ayuda a las autoridades competentes, quienes tras un arduo rastreo lograron localizar por el sector de Catarina.

Los cuatro jóvenes habitan en la comarca Pio XII de la ciudad de Masaya, donde sus familiares, dan gracias a Dios porque todos están sanos y salvos.