Hallan muerta a joven de 18 años en Nueva Guinea y cae sospechoso

María Vanesa González Rodríguez, de 18 años, fue asesinada y su cuerpo hallado flotando a las 7 de la mañana de ayer domingo en las aguas de una represa ubicada cerca del centro recreativo Las Vegas, en Nueva Guinea, Caribe Sur.

María Vanesa González Rodríguez, de 18 años

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que tenía 48 horas de haber sido asesinada.

Aparentemente, María González fue estrangulada y atacada con armas blanca ya que tenía varias heridas, entre ellas una horizontal en el abdomen que le dejó las vísceras expuestas.

Cazadores de noticias informaron que la Policía detuvo como sospechoso del crimen al lustrador Óscar de Jesús Leiva Díaz, de 38 años, alias «Chuchuca», quien fue visto con María González dos días atrás.

El cuerpo de María Vanesa González Rodríguez fue llevado a la morgue del Hospital Jacinto Hernández, en Nueva Guinea, para la autopsia y luego sería entregado a su familia para darle cristiana sepultura.

Los habitantes de la zona se quejaron de que los alrededores del centro recreativo Las Vegas se han convertido en un punto de venta y consumo de drogas, además de la permanencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad.