Denis Mendoza muere por trauma craneal en El Jícaro

La Policía Nacional se encuentra investigando el caso de Deyling Fabricio Mendoza, de 31 años, quien murió la noche de ayer lunes mientras estaba con varios amigos en una casa del barrio El Progreso, en El Jícaro, Nueva Segovia.

Deyling Fabricio Mendoza, de 31 años

Aparentemente Mendoza estaba departiendo con sus conocidos en la vivienda ubicada cerca del sector de La Ceibona, cuando le asestaron golpes en la cabeza con una botella, muriendo de forma casi inmediata.

El cuerpo del infortunado fue trasladado al hospital Augusto C. Sandino donde fue revisado por el personal médico, determinándose que falleció a causa de un trauma craneal severo.

Tras conocer del caso, agentes policiales se presentaron al lugar del hecho y detuvieron a Fredman Sánchez y Oliver Romero Sequeira, quienes supuestamente son los señalados de provocar la muerte de Deyling.