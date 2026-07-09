Capturan a dos por matar con botella a joven en El Jícaro
La Policía Nacional presentó este jueves a los sujetos Fredman Augusto Gómez Sánchez y Oliver Alexis Romero Sequeira, quienes fueron capturados como autores del homicidio del ciudadano Denis Fabricio Mendoza, de 31 años.
El crimen ocurrió en una casa del barrio El Progreso, en El Jícaro, Nueva Segovia, la noche del lunes 6 de julio, cuando Mendoza estaba departiendo con los sujetos y lo golpearon en la cabeza con una botella, durante una discusión.
El cuerpo sin vida del infortunado fue hallado hasta el martes y llevado al hospital Augusto C. Sandino donde fue revisado por el personal médico, determinándose que falleció a causa de un trauma craneal severo.
En sus investigaciones, la Policía determinó que Fredman y Oliver son los responsables de la muerte de Denis Mendoza, y en las próximas horas serán puestos a la orden de las instancias competentes para la acusación judicial.