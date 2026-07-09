Capturan a dos por matar con botella a joven en El Jícaro

La Policía Nacional presentó este jueves a los sujetos Fredman Augusto Gómez Sánchez y Oliver Alexis Romero Sequeira, quienes fueron capturados como autores del homicidio del ciudadano Denis Fabricio Mendoza, de 31 años.

Estos sujetos mataron con una botella a poblador de El Jícaro

El crimen ocurrió en una casa del barrio El Progreso, en El Jícaro, Nueva Segovia, la noche del lunes 6 de julio, cuando Mendoza estaba departiendo con los sujetos y lo golpearon en la cabeza con una botella, durante una discusión.

El cuerpo sin vida del infortunado fue hallado hasta el martes y llevado al hospital Augusto C. Sandino donde fue revisado por el personal médico, determinándose que falleció a causa de un trauma craneal severo.

La víctima, Denis Fabricio Mendoza

En sus investigaciones, la Policía determinó que Fredman y Oliver son los responsables de la muerte de Denis Mendoza, y en las próximas horas serán puestos a la orden de las instancias competentes para la acusación judicial.