La señora Brenda López, de unos 50 años, quedó en estado grave la tarde de este lunes, al ser acuchillada en el cuello por su expareja, Rufino Balitán, alias “El Come Gato” en el parque central del municipio de Nindirí, en el departamento de Masaya.

Mujer al borde de la muerte tras ser acuchillada en el cuello en el Parque de Nindirí

Pobladores del sector informaron que la mujer estaba esperando una moto taxi para dirigirse a su casa cuando “El Come Gato” la llamó para platicar con ella, supuestamente.

Sin embargo, cuando Brenda se acercó a la banca donde estaba el sujeto, este empezó a gritarle, la derribó al suelo y le cortó el cuello con un filoso cuchillo dejándola, echando abundante sangre.

Luego de herir a la mujer, el sujeto también se metió el cuchillo en el abdomen con intenciones de quitarse la vida.

De inmediato pobladores que estaban en el parque se coordinaron con los vigilantes para neutralizar y desarmar al sujeto, y luego lo entregaron a las autoridades policiales de Nindirí.

La lesionada y el agresor fueron llevados poco después al centro de salud de Nindirí y luego al Hospital Hilario Sánchez para atenderlos de la heridas.