Joven es ultimado por desconocidos en comunidad de Wiwilí, Jinotega

La Policía Nacional se encuentra investigando el asesinato del joven Elvin Ariel Orozco Real, de 25 años, quien fue encontrado sin vida en la vía pública en la comarca El Mango, de Wiwilí, Jinotega.

De acuerdo con la información obtenida, el infortunado presentaba orificios de bala en el cuello, el pecho y la espalda, lo que demuestra la saña con que actuaron los asesinos para acabar con su vida.

El señor Miguel Ángel Siles Orozco dijo que su hijo no se metía, ni tenía problemas con nadie, por lo que no tiene la mínima idea de las razones que tuvieron los criminales para matarlo.