Soldador muere electrocutado en el techo de una vivienda en Corinto

En un centro asistencial falleció anoche Jordi Santiago Núñez Rojas, de 31 años, tras recibir una potente descarga eléctrica cuando se disponía a realizar trabajos de soldadura en Corinto, Chinandega.

La tragedia ocurrió frente a la empresa Nitrosa, cuando Jordi Núñez, aparentemente realizaba una conexión para desarrollar su trabajo como soldador en el techo de una vivienda.

Tras recibir la descarga eléctrica, Núñez Rojas fue auxiliado por miembros de los bomberos quienes lo trasladaron al hospital, en donde falleció pocos minutos después.

Supuestamente Jordi Santiago Núñez Rojas era originario del municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, y se andaba ganando la vida con los trabajos de soldadura en Corinto.