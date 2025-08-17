type here...
Buscar
26.2 C
Managua
domingo, agosto 17, 2025
Sucesos

Siuneño muere electrocutado mientas hacia trabajos eléctricos en su casa

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Víctima de una descarga eléctrica de corriente alterna murió este fin de semana el señor Marvin Alberto García, de 34 años, al momento que se encontraba haciendo trabajos eléctricos dentro de su vivienda.

La tragedia sucedió en el barrio La Torre, en la comunidad Coperna, en el municipio de Siuna, Caribe Norte de Nicaragua.

Testigos del hecho manifestaron que Marvin Alberto estaba instalando un circuito eléctrico en su casa, cuando recibió la mortal descarga.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que, en lo transcurrido de este año, 7 nicaragüenses han muerto electrocutados dentro de sus viviendas haciendo trabajos eléctricos sin estar calificados para realizarlos.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456