Siuneño muere electrocutado mientas hacia trabajos eléctricos en su casa

Víctima de una descarga eléctrica de corriente alterna murió este fin de semana el señor Marvin Alberto García, de 34 años, al momento que se encontraba haciendo trabajos eléctricos dentro de su vivienda.

La tragedia sucedió en el barrio La Torre, en la comunidad Coperna, en el municipio de Siuna, Caribe Norte de Nicaragua.

Testigos del hecho manifestaron que Marvin Alberto estaba instalando un circuito eléctrico en su casa, cuando recibió la mortal descarga.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que, en lo transcurrido de este año, 7 nicaragüenses han muerto electrocutados dentro de sus viviendas haciendo trabajos eléctricos sin estar calificados para realizarlos.