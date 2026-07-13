Madre y su hija se salvan de incendio que destruyó su casa en Bluefields

Marling Leani Hodgson Wagon y su pequeña hija de un año y seis meses de edad, escaparon de la muerte anoche, al salir a tiempo de su vivienda que fue consumida a cenizas por un voraz incendio en el barrio Punta Fría, sector conocido como Calle 8; en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Mujer y su pequeña hija escapan de morir en voraz incendio en Bluefields

Cazadores de noticias informaron que tanto Marling Leani, como su pequeña descansaban a eso de las 8:20 de la noche en la habitación de su casa construida de madera, cuando inicio el siniestro que en minutos la dejaron en escombros.

Según la afectada dormía con su niña cuando el intenso calor de las llamas la despertó y de inmediato vio las llamas agarrando en sus brazos a la menor y arrastrándose por la casa logró salir a la calle para ponerse ambas a salva.

Presuntamente el incendio se origino cuando una candela de cera encendida alcanzó un colchón, iniciando el fuego que se propagó por toda la vivienda.

El incendio fue sofocado por los Bomberos Unidos, con el apoyo de la Policía, Cruz Blanca y vecinos del sector; quienes colaboraron para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas cercanas.