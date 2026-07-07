Meten preso a sujeto por agredir a su ex suegra en Granada

Agentes de la Policía Nacional detuvieron de forma flagrante a Raúl Martínez Gallo, de 40 años, luego de protagonizar un altercado y agredir físicamente a su exsuegra en una vivienda del barrio Villa Feliz, en la ciudad de Granada.

Las investigaciones señalan que la víctima, María Hernández Larios, de 25 años, decidió separarse de Martínez Gallo hace seis meses debido a los constantes insultos y problemas de alcoholismo del sujeto, trasladándose a vivir con su madre.

El agresor llegó al inmueble de su exsuegra en evidente estado de ebriedad buscando a su expareja, y al no encontrar la respuesta deseada, procedió a agredir a la dueña de la casa, quien llamó de inmediato a la línea de emergencia policial.

Gracias a las patrullas del sector, el sujeto fue neutralizado y trasladado a las celdas del edificio «Félix Carrillo», para ser remitido ante el juzgado especializado correspondiente con el fin de enfrentar cargos por atentar contra la dignidad y los derechos de la mujer.