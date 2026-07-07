Capturan a dos con más de un kilo de cocaína en Ciudad Darío

En otro golpe al tráfico de drogas y el crimen organizado, la Policía Nacional capturó a dos sujetos que transportaban más de un kilo de cocaína en Ciudad Darío, Matagalpa.

Capturan a dos sujetos con más de un kilo de cocaína en Ciudad Darío

Así lo informó la capitana Rosa Amanda Castillo, vocera de la Policía Nacional en ese departamento del norte de Nicaragua.

La capitana Castillo detalló que el viernes 3 de julio, en un retén policial ubicado en la comarca Puertas Viejas, de Ciudad Darío, la Policía perfiló una moto placa MT 80359, conducida por Samuel Eliud Lumbi Dávila, de 35 años, quien iba acompañado por Honeykerd Abelino Duarte Melgara, de 22 años.

Agregó que en el registro se les incautó una bolsa plástica negra que contenía un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva con sustancia color blanco, la cual dio positivo a cocaína, con un peso de un kilo con 152 gramos.

Además, a los sujetos se les incautó la motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo, producto de la venta de la droga.

Los detenidos, la droga, la motocicleta y lo demás incautado fueron puestos a la orden de las instancias competentes para la debida acusación en los juzgados.

