Investigan robo de ganado valorado en 80 mil córdobas en San Rafael del Norte

La Policía Nacional está investigando el robo de tres semovientes en perjuicio del productor Cristino Herrera, de 68 años, en la comarca El Zapote, ubicada en el municipio de San Rafael del Norte, en Jinotega.

Según la denuncia de la víctima, sujetos desconocidos ingresaron a su propiedad y le sustrajeron dos vacas negras y un ternero que mantenía en sus corrales.

El afectado detalló a las autoridades policiales que el monto total de lo robado asciende a los 80,000 córdobas.

Agentes del orden público se desplazaron a la zona rural para realizar las averiguaciones pertinentes, recabar testimonios y dar con el paradero de los delincuentes.