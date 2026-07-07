Joven termina hospitalizado al caer de árbol de aguacae en comarca granadina

El joven Mario Peña Díaz, de 21 años, resultó con lesiones de consideración tras caerse de un árbol en una propiedad ubicada en la comarca San Blas, del municipio de Granada.

El incidente ocurrió cuando Peña Díaz se encontraba cortando aguacates en un árbol de su finca y perdió el equilibrio, cayendo desde una altura aproximada de 5 metros.

Al impactar en el suelo, Mario se golpeó la cabeza contra unas piedras, tras lo cual sus familiares le brindaron auxilio y lo llevaron de urgencia en un vehículo particular hacia el centro asistencial.

En el área de emergencias del Hospital Amistad Japón Nicaragua, el personal médico de turno procedió a realizarle los chequeos correspondientes y placas radiográficas.

El joven fue ingresado en la sala de varones bajo observación para dar seguimiento a su evolución, tras determinarse de manera preliminar que los golpes sufridos en el cráneo no eran de gravedad.