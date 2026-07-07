Capturan a sujeto por robar dos tanques de gas en Granada

La Policía Nacional logró la captura de Dany Antonio Mejía López, de 32 años, quien era buscado tras ser señalado como el autor de un robo con fuerza en perjuicio de doña Socorro Alemán Duarte, de 61 años, cometido en su casa en el barrio Pancasán de la ciudad de Granada.

Según el informe policial, Mejía López sustrajo del inmueble dos cilindros de gas butano, los cuales están valorados en 1,600 córdobas cada uno.

La identificación del sospechoso fue posible gracias al trabajo investigativo y al análisis de cámaras de seguridad en la zona del robo.

El detenido se encuentra bajo custodia en las celdas preventivas del complejo policial «Félix Carrillo» de Granada, y en las próximas horas, será remitido ante las autoridades judiciales competentes para enfrentar el debido proceso por el delito de robo con fuerza.