Fuerza Naval rescata a tres náufragos frente a Bluefields

Los nicaragüenses Roberto Carlos Pérez Granja, de 39 años, Santiago Castillo Pérez y Dámaso Blanco Alvarado Bustillo, ambos de 28 años, fueron rescatados con vida tras naufragar en aguas del mar Caribe.

A los tres tripulantes se les brindó atención médica primaria inmediata por parte de las autoridades militares para evaluar su estado de salud.

El exitoso operativo de búsqueda y salvamento fue ejecutado por efectivos del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, quienes localizaron a los ciudadanos a 11 millas náuticas al sur del municipio de Bluefields, en la Costa Caribe Sur.

De acuerdo con el informe de la institución militar, las tres personas viajaban a bordo de una embarcación menor tipo cayuco cuando fueron sorprendidas por fuertes vientos y el oleaje de la zona, lo que provocó que naufragaran en alta mar hasta ser interceptados y puestos a salvo por las lanchas patrulleras.