Señora se ahoga bajo los efectos del alcohol en el Centro Recreativo El Trapiche
La ciudadana Claudia Raquel Tenorio Laguna se ahogó la tarde del sábado, en el centro recreativo El Trapiche, ubicado en Tipitapa.
Cazadores de Noticias dijeron que la fémina se puso a tomar licor en el local, y cuando estaba ebria, se introdujo al agua a darse un chapuzón.
Después de varios minutos, la fémina fue sacada inerte de una parte honda del balneario tipitapeño.
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