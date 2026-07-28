Sujeto apodado «El Pollo» intenta acabar con su vida en el barrio México

En estado crítico fue trasladado al Hospital Manolo Morales, el sujeto Abdiel Miguel Vargas, de 20 años, luego de que se realizó un disparo en el lado derecho de la barbilla con una pistola calibre 9 milímetros, la tarde de este martes.

pistola calibre 9 milímetros

El hecho causó conmoción entre los habitantes del barrio México, en Managua, donde Abdiel Vargas, conocido en el sector con el apodo de “El Pollo” intentó auto eliminarse en el cuarto que alquilaba en una vivienda.

Según habitantes del barrio, al momento de realizarse el disparo, “El Pollo” se encontraba acompañado de su pareja sentimental Ashley Nicole Navarrete Espinoza, con quien supuestamente discutió por causas desconocidas.

Al lugar del suceso se presentó un equipo de investigadores a cargo del comisionado general Moncada, jefe de la Policía en el Distrito Uno para realizar las averiguaciones correspondientes del caso.

En el barrio se rumora que Abdiel Miguel Vargas, alias “El Pollo”, supuestamente anda en malos pasos, por lo que las autoridades deberán de confirmar esos detalles y averiguar el origen de la pistola calibre 9 milímetros.

