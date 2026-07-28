Incendio reduce a cenizas vivienda en Julio Buitrago, Managua

Un voraz incendio dejó reducida a cenizas la mañana de este martes, la vivienda de la ciudadana Joseling Orozco Ocampo, de 42 años, ubicada en el barrio Julio Buitrago del Distrito II de Managua, dejando considerables pérdidas materiales.

Lenguas de fuego consumen vivienda y enseres en el barrio Julio Buitrago

De acuerdo con las autoridades, el fuego consumió por completo el mobiliario de dos dormitorios y la sala.

Entre los enseres destruidos se encuentran camas, televisores, abanicos, refrigerador, ropa y la cocina, afectando directamente a los seis integrantes de la familia, entre ellos cuatro adultos y dos niños.

Gracias a Dios, al momento del siniestro no se reportaron personas lesionadas.

Doña Joseling detalló a la Policía Nacional que sus hijos se encontraban en la escuela y su abuela, la señora Elba Blanca Rodríguez, de 90 años, había salido a una pulpería cercana instantes antes de que iniciaran las llamas.

Efectivos de la Policía Nacional y los Bomberos se presentaron al lugar para sofocar el fuego e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las primeras indagaciones apuntan a que un sobrecalentamiento en un aparato eléctrico habría sido la causa del siniestro, el cual dejó cuantiosas pérdidas en la propiedad.

