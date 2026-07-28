Familia se salva de incendio que redujo a cenizas su casa en Bilwi

Vivos de milagro quedaron los integrantes de una familia, tras un voraz incendio que dejó convertida en cenizas su vivienda ubicada en el barrio Libertad de la ciudad de Bilwi-Puerto Cabezas, Caribe Norte, la tarde de este lunes.

Incendio deja cuantiosas pérdidas materiales en vivienda de Bilwi

Tu Nueva Radio Ya conoció que, los ocupantes de la vivienda al percatarse del humo y las llamas, salieron para ponerse a salvo.

Los Bomberos Unidos llegaron al lugar para sofocar las llamas e impedir que el fuego se propagara a otras viviendas. En tanto las autoridades competentes investigan las causas del siniestro.



