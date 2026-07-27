Meten preso a sujeto que vendía más de una libra de marihuana en El Cuá

Tras las rejas policiales fue puesto el sujeto Alí Picado Gutiérrez, de 40 años, tras ser capturado cuando se dedicaba a la venta de drogas en la comarca Bocaycito, en el municipio del Cuá, Jinotega.

De acuerdo con los informes, Picado Gutiérrez andaba cargando una mochila y al momento de ser requisado se le encontraron 541 gramos, equivalentes a más de una libra de marihuana, lista para ser comercializada.

Ahora, el detenido será procesado por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

