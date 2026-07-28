Muere en Estelí hombre de 81 años atropellado por motociclista

El señor Modesto Córdoba, de 81 años, falleció la madrugada de este martes en el Hospital San Juan de Dios después de haber sido atropellado anoche por un motociclista en el sector del puente San Ramón, al norte de la ciudad de Estelí.

Hombre de 81 años fallece tras ser impactado por motociclistas en Estelí

Tras el fuerte impacto, miembros de los Bomberos Unificados brindaron atención prehospitalaria tanto a don Modesto como al conductor de la motocicleta y posteriormente los trasladaron al hospital de la ciudad de Estelí.

Fuentes de socorro indicaron que don Modesto sufrió fracturas en ambas piernas, exposición de tibia, trauma de tórax, trauma craneoencefálico severo y golpes en distintas partes del cuerpo, lo cual le impidió sobrevivir.

El motociclista de apellidos Molina Rivera, de 17 años, quien labora como repartidor y reside en el barrio Rosario Murillo, también resultó lesionado y recibió atención médica.

El motorizado aseguró que el adulto mayor ingresó de manera repentina a la carretera, sin darle tiempo a capearlo, sin embargo, las circunstancias exactas del hecho serán determinadas por las autoridades competentes.

