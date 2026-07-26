Lenin Saballo muere ahogado al intentar cruzar Río Grande de Matagalpa

El cuerpo del ciudadano Lenin Saballo, de 45 años, fue encontrado la mañana de ayer flotando en una poza del Río Grande de Matagalpa, propiamente en el sector conocido como Perro Mocho entre San Pedro del Norte y Bocana de Paiwas.

Encuentran cuerpo de hombre que murió tratando de cruzar al nado el Río Grande de Matagalpa

Según información preliminar, el hombre se encontraba en el lugar el pasado jueves 23 de julio compartiendo con familiares y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, a eso de las 3:00 de la tarde, intentó cruzar nadando el río Grande de Matagalpa, siendo arrastrado por el fuerte caudal del rio, por lo que a pesar de la búsqueda fue difícil localizarlo.

Fue en horas de la mañana del sábado que el ciudadano Carlos Iván García Padilla, quien transitaba por el lugar, observo el cuerpo de Lenin Saballo flotando a la orillas del río Grande de Matagalpa contiguo a la finca de Belinda Treminio.

El médico forense determino que la muerte se debió a una asfixia mecánica por sumersión e insuficiencia respiratoria aguda.

Agente de la policía nacional se hicieron presente al lugar del hallazgo, por lo que una vez recuperado el cuerpo del infortunado fue entregado a sus familiares para que procedieran darle de inmediato cristiana sepultura.