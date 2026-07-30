Señora de 80 años fallece al detenerse su reloj biológico en Carazo

Un letal paro cardíaco apagó la vida de la adulta mayor Ángela Rosa García, de 80 años, cuando descansaba en su vivienda ubicada en la ciudad de Jinotepe, en el departamento de Carazo, la noche de este miércoles.

Según familiares, doña Ángela empezó a sentirse mal, a quejarse de dolor en el pecho, por lo que su esposo empezó a sobarle el pecho, pero como no mejoraba, decidieron llamar a miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes al llegar no pudieron hacer nada, pues ya estaba fallecida.

Las autoridades de la Policía Nacional al ser informados del caso se movilizaron al lugar junto al médico forense, doctor Reynaldo Cruz, quien después de revisar el cuerpo de la anciana descartó mano criminal.

