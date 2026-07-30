Señora expira a pocos días de su cumpleaños número 72 en Managua
Una amarga sorpresa sufrió la mañana de este jueves el ciudadano Manuel de Jesús Vado López, de 34 años, al descubrir sin vida a su progenitora, la señora Magda Eveling López Alemán, quien este próximo 5 de agosto habría cumplido 72 años.
El hallazgo ocurrió cuando Vado López se dirigió a la cama donde descansaba su madre para saber cómo se encontraba.
Tras avisar a las autoridades, un equipo técnico policial se presentó al inmueble para realizar la inspección correspondiente, determinando que la causa del deceso estuvo vinculada a complicaciones de salud derivadas de padecimientos crónicos y un diagnóstico terminal que aquejaba a doña Magda.
Ante la evidencia de un fallecimiento por causas naturales y descartarse la intervención de mano criminal, don Manuel de Jesús solicitó a las autoridades policiales no llevar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML), para proceder con las honras fúnebres en el seno familiar.