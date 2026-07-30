Silvio Aburto y otro joven lesionados en choque de motos en León

Con múltiples lesiones resultó Silvio Aburto Medina de 61 años, luego que la motocicleta placa M 236-850 en que viajaba fuese impactada por otra cabra metálica matrícula M 307-531 manejada por Jeffrey Seas Mercado de 29 años.

Colisión entre dos motocicletas dejan dos lesionados en Carretera Nueva a León

El accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, a la altura del kilómetro 9 de la carretera nueva a León.

Los dos lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Blanca, en tanto, agentes policiales determinar la responsabilidad de los involucrados.



