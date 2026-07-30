Habitante de San Lucas muere días después de ser golpeado por desconocidos

En el Hospital Juan Antonio Brenes, de la ciudad de Somoto, Madriz, dio su último suspiro de vida el señor Abel Antonio Díaz Palma, de unos 39 años, debido a las graves lesiones que sufrió al ser agredido con un garrote, en El Espino, municipio de San Lucas.

Abel Antonio Díaz Palma

Cazadores de noticias informaron que don Abel Díaz, fue salvajemente golpeado con un pedazo de madera la madrugada el pasado sábado, presuntamente por el sujeto Lesther Adrián Velásquez Ramírez, de 30 años.

Familiares de don Abel Díaz, lo llevaron al centro asistencial donde falleció tres días después por trauma cerrado de tórax.

La familia de don Abel Díaz Olivera, interpusieron la denuncia del caso en la policía de San Lucas, para la captura de Lesther Adrián Velásquez

