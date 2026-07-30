Muere conductor de camión en vuelco en San Ramón, Matagalpa

Néstor Antonio Montenegro Pineda, de 43 años, perdió la vida la mañana de este jueves tras un accidente ocurrido en la comunidad La Reyna, jurisdicción del municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

en la comunidad La Reyna, jurisdicción del municipio de San Ramón

El hecho se registró cuando la víctima conducía un camión placas JI 8796 cargado con broza para la extracción de oro, el cual terminó volcándose a un lado del camino.

Tras el suceso, testigos y pobladores de la zona intentaron auxiliar al conductor y brindaron consuelo a su hijo menor de edad, quien llegó al sitio sumido en una severa crisis nerviosa al presenciar la escena.

Sobre las causas del suceso existen dos versiones preliminares.

La primera señala que el camión presentó fallas en el sistema de frenos y Montenegro Pineda intentó salvar su vida lanzándose del pesado vehículo en marcha, siendo impactado por las llantas del automotor que luego se volcó.

Por otro lado, lugareños indicaron que minutos antes el conductor se había bajado a revisar la cabina y, al reanudar la marcha, esta se levantó por no haber quedado bien asegurada, catapultándolo hacia afuera antes de arrollarlo.

Néstor Antonio Montenegro Pineda era originario del municipio de El Tuma – La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar del accidente para realizar los peritajes correspondientes y determinar la causa exacta de esta tragedia que enluta a una familia matagalpina.