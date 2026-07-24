Cabezal se estrella en negocio y deja daños en carretera Boaco-Managua

Momentos de angustia vivieron anoche los habitantes de la comarca el Quebracho, en el kilómetro 84 de la carretera Boaco-Managua, luego que un cabezal se saliera de la vía e impactara contra la parte frontal de un negocio ubicado a la orilla de la carretera, propiedad de doña Ruth Urbina Oporta.

Cabezal se estrella contra negocio en la carretera Boaco – Managua

Cazadores de noticias informaron que los vecinos del lugar descansaban en sus viviendas cuando un fuerte estruendo los despertó, por lo que al salir observaron al cabezal con la parte frontal destruida y daños en la infraestructura del negocio y en una motocicleta que se encontraba estacionada frente al establecimiento.

Se conoció que dos furgones se desplazaban con ruta de Rosita hacia Managua, entre ellos el cabezal marca Mack, placas RS 6449, el que remolcaba un cabezal marca White Intercooler que había presentado desperfectos mecánicos durante el recorrido.

Al llegar al primer reductor de velocidad, el conductor identificado como Kelvin Josué Gutiérrez habría perdido el control de la unidad luego de que se reventara la cadena utilizada para el remolque, provocando que el vehículo impactara contra la propiedad.

La Policía se presentó al lugar para las investigaciones correspondientes, documentar los daños ocasionados y determinar con precisión las causas que originaron el incidente que gracias a Dios no dejo personas lesionadas.

