Capitalino grave tras descarga eléctrica cerca de cervecería Toña en Managua

A emergencias del hospital Alemán Nicarageunse fue trasladado un ciudadano de identidad desconocida con severas lesiones tras recibir una potente descarga eléctrica.

El incidente ocurrido en circunstancias aún desconocidas ae registró la noche de este martes, en cercanías de la cervecería Toña en Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radko Ya conoció que el lesionado fue trasladado por miembros de los Bomberos al centro asistencial, mientras agentes policiales indagan el caso.

