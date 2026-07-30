Nicaragüense en Zacapa sigue hospitalizado y buscan a su familia

El nicaragüense Jaime Salinas Maradiaga, de 54 años de edad, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Zacapa, Guatemala, tras sufrir un quebranto severo en su salud.

Jaime Salinas Maradiaga

El compatriota fue auxiliado por socorristas de los Bomberos Municipales de Río Hondo, quienes acudieron al llamado del personal de una estación gasolinera.

Los trabajadores de la estación de servicio alertaron a los cuerpos de socorro tras percatarse del delicado estado físico en el que se encontraba Salinas Maradiaga.

Actualmente, el nicaragüense permanece bajo atención médica en el centro hospitalario de Zacapa.

Se solicita a la ciudadanía que, de contar con información sobre los familiares, del nica Jaime Salinas le informen que se comuniquen con las autoridades de salud o con los cuerpos de rescate en Guatemala para ponerlos al tanto de su condición médica.

