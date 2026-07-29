Joven motociclista resulta golpeada tras chocar con auto en Managua

Con golpes en distintas partes del cuerpo resultó la joven Génesis Santamaría, luego de colisionar la motocicleta en la que viajaba contra la parte trasera de un automóvil, de la rotonda Cristo Rey media cuadra al sur, en Managua.

Joven motociclista resulta golpeada tras colisionar contra auto en Managua

De acuerdo con la información, el incidente ocurrió cuando la motociclista presuntamente no guardó la distancia correspondiente con el vehículo que iba delante de ella, lo que provocó el fuerte impacto.

Al lugar se presentaron socorristas de la Cruz Blanca Nicaragüense, quienes le brindaron los primeros auxilios y la atención prehospitalaria.

Posterior a su valoración en la escena, la joven fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

